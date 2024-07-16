Вот почему вам стоит перейти на менеджер паролей от Apple

Одной из выдающихся функций, которую Apple анонсировала на WWDC 2024, стало новое приложение "Пароли" в iOS 18. После установки бета-версии iOS 18 и использования Apple Password Manager вы вряд ли захотите вернуться к своему старому менеджеру паролей, и вот почему.

Безупречная интеграция с устройствами Apple

Для пользователей, которые глубоко интегрированы в экосистему Apple, приложение "Пароли" является прекрасным дополнением. Оно легко работает со всеми устройствами Apple, на которые вы вошли в свою учетную запись, предлагая беспрецедентное удобство по сравнению со сторонними менеджерами паролей, рассказывает 24 Канал.

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Аутентификация в приложении является надежной, предлагая пользователям пройти процесс с помощью Touch ID, Face ID или пароля устройства. Дополнительная функция защиты от угона смартфона позволяет только биометрическую аутентификацию, изымая опцию пароля для дополнительной безопасности.

Вы также можете создавать совместные группы в приложении, чтобы делиться паролями или ключами с семьей или друзьями. Эта функция позволяет выбранным контактам получить доступ к общим паролям в приложении "Пароли" в отдельной группе.

Совместимость между платформами

как обновиться до бета-версии iOS 18 и нужно ли это делать сейчас, читайте в нашем специальном материале

Одной из убедительных особенностей программы является совместимость с Windows. К сохраненным паролям можно получить доступ через приложение iCloud для Windows, что особенно полезно для тех, кто время от времени пользуется ноутбуком с Windows.

Хотя приложение для Windows интегрировано в десктопную версию iCloud и не является полноценным менеджером паролей, оно все равно обеспечивает необходимую функциональность. Однако этого может быть недостаточно для пользователей, которые преимущественно работают на Windows.

Удобный дизайн

нет приложения для Android, что ограничивает возможности утилиты для тех, кто использует Mac или iPad вместе с телефоном Android.

Приложение "Пароли" – это самый простой и наиболее понятный менеджер паролей, который вы можете найти.

Начальная страница приложения проста и содержит шесть категорий:

Все,

Пароли,

Коды,

Wi-Fi,

Безопасность,

Удалены.

Его минималистичный дизайн гарантирует, что все необходимое вы сможете найти прямо перед вами, устраняя необходимость навигации через скрытые меню. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущим меню "Пароли" в программе "Настройки", которое было неудобным и неуместным.

Переход из другого менеджера паролей не вызывает никаких проблем. Вы можете импортировать сохраненные пароли с помощью CSV-файла, а большинство менеджеров паролей, таких как 1Password, позволяют экспортировать данные в этом формате, что делает процесс миграции плавным.

Функция аутентификатора

Очень полезной функцией программы "Пароли" является возможность работать в роли программы-аутентификатора. Приложение может автоматически заполнять коды проверки без необходимости открывать программу.

Учитывая риски безопасности, связанные с двухфакторной аутентификацией на основе SMS-сообщений, реализация Apple двухфакторной аутентификации на основе приложений является положительным дополнением. Эта функция работает со стандартными кодами 2FA, повышая уровень безопасности, не требуя использования проприетарных методов.

Бесплатность

Одним из важнейших преимуществ программы "Пароли" от Apple является то, что она полностью бесплатная. Хотя некоторые могут считать приложение базовым, он выполняет основную функцию – безопасное хранение паролей без дополнительных затрат.

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Большинство других менеджеров паролей требуют подписки, что может дорого стоить. Для тех, кому нужны расширенные функции, такие как кастомные поля или безопасные заметки, 1Password может быть лучшим вариантом. Однако, для пользователей устройств Apple, приложение "Пароли" является достаточным для большинства потребностей.