Apple вместо мусора: в Борисполе поймали контрабандистов на новой схеме

В современном мире переработка мусора – это одновременно и экологический тренд, и прибыльный бизнес. Нашлись умники, которые сообразили, что на этом можно незаконно обогатиться.

Для них главное, чтобы мусор полностью покрывал контрабанду, тайно пронесенную в обычный пассажирский самолет. Как работала простая и изысканная схема – читайте далее.

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Ежедневно миллионы пассажиров по всему миру заходят в салоны авиалайнеров и усаживаются в креслах, ведь такой транспорт является быстрым и удобным

. По данным Международной организации гражданской авиации, даже за 2020 год, который был "ковидным", услугами перевозчиков воспользовалось почти 2 миллиарда жителей планеты.

Но оказывается, воздушный транспорт любят и контрабандисты. К примеру, для доставки из Украины в Евросоюз нелегальных сигарет используют дроны, дельтапланы и даже настоящие самолеты!

Значительно более ценную контрабанду везут в солидных аэробусах – над облаками. Таким образом легко раствориться в толпе туристов.

Опыт китайских контрабандистов

Видимо, именно это пришло в голову одному пассажиру, приземлившемуся как-то в аэропорту Пекина. При себе он имел 90 краденых мобильных телефонов.

Удивительный "феномен" перевоплощения мужчины в "человека-айфон" засвидетельствовали китайские пограничники. Правда, не слишком уважительно.



Китаец пытался нелегально завезти 90 краденых телефонов / Скриншот из видео

Краденые Iphone в Украине

Украинские контрабандисты учли опыт Китая и усовершенствовали схему. Недавно она едва не сработала в аэропорту Борисполь.

В чем заключается схема

Идея сделки проста до безобразия. Бортпроводники одной из авиакомпаний прятали контрабандные гаджеты в кейсах с питанием и различных щелях самолета.

После рейса салон убирали, а новенькие Iphone просто выносили из лайнера в пакетах с мусором. Собственно, так контрабандная и должна была попасть за пределы пункта пропуска.

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Как видите, схема не сработала. Благодаря оперативной информации пограничники вместе с сотрудниками СБУ и таможни тщательно осмотрели рейс из Дубаи. Собрали хороший "яблочный" урожай – 85 девайсов Apple.



Украинским контрабандистам схема также сорвалась / Скриншот из видео

Товар компактный, но дорогой – стоимостью примерно 100 тысяч долларов. Для" небесных комбинаторов" это должна была быть прибыльная поездка.

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