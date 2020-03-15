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      Аптечный дефицит: больницам передадут 10 миллионов масок

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      Ситуацию с дефицитом медицинских масок в Украине пытаются нормировать. Так, премьер Денис Шмыгаль рассказал, что вскоре ими будут обеспечены медицинские учреждения по всей Украине.

      Самые необходимые средства защиты передадут в больницы 16 марта. Об этом Шмыгаль сообщил в своем телеграме

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      Однако, понятно, что этих масок не хватит на всех, а внутренних запасов противоэпидемических средств уже тоже недостаточно. Поэтому Шмигаль анонсировал международную поставку масок и другого оборудования. О привлечении иностранных партнеров для решения "масочного" дефицита ранее также говорил Владимир Зеленский.

      Ситуацию пустых полок в аптеках Шмыгаль также обещал уладить.

      Кроме масок, передадут также:

      • 69 портативных аппаратов для искусственной вентиляции легких;
      • 34 кислородных концентратора;
      • 1350 пульсоксиметров;
      • 1180 ручных дыхательных аппаратов;
      • 1330 инфузионных насосов.

      Як носити маску
      Как правильно использовать медицинскую маску / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины
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