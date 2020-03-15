Аптечный дефицит: больницам передадут 10 миллионов масок
Ситуацию с дефицитом медицинских масок в Украине пытаются нормировать. Так, премьер Денис Шмыгаль рассказал, что вскоре ими будут обеспечены медицинские учреждения по всей Украине.
Самые необходимые средства защиты передадут в больницы 16 марта. Об этом Шмыгаль сообщил в своем телеграме.
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Однако, понятно, что этих масок не хватит на всех, а внутренних запасов противоэпидемических средств уже тоже недостаточно. Поэтому Шмигаль анонсировал международную поставку масок и другого оборудования. О привлечении иностранных партнеров для решения "масочного" дефицита ранее также говорил Владимир Зеленский.
Ситуацию пустых полок в аптеках Шмыгаль также обещал уладить.
Кроме масок, передадут также:
- 69 портативных аппаратов для искусственной вентиляции легких;
- 34 кислородных концентратора;
- 1350 пульсоксиметров;
- 1180 ручных дыхательных аппаратов;
- 1330 инфузионных насосов.
Как правильно использовать медицинскую маску / Инфографика 24 канала