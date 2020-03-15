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      Аптечний дефіцит: лікарням передадуть 10 мільйонів масок

      - Читать новость на русском
      У лікарні України передають 10 мільйонів масок / unsplash.com

      Ситуацію із дефіцитом медичних масок в Україні намагаються унормувати. Так, прем'єр Денис Шмигаль розповів, що незабаром ними будуть забезпечені медичні заклади в усій Україні.

      Найнеобхідніші засоби захисту передадуть у лікарні 16 березня. Про це Шмигаль повідомив у своєму телеграмі

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      Однак, зрозуміло, що цих масок не вистачить на всіх, а внутрішніх запасів протиепідемічних засобів вже теж недостатньо. Тому Шмигаль анонсував міжнародну поставку масок та іншого обладнання. Про залучення іноземних партнерів для вирішення "маскового" дефіциту раніше також говорив Володимир Зеленський.

      Ситуацію порожніх полиць в аптеках Шмигаль також обіцяв владнити.

      Окрім масок, передадуть також:

      • 69 портативних апаратів для штучної вентиляції легень;
      • 34 кисневих концентратори;
      • 1350 пульсоксиметрів;
      • 1180 ручних дихальних апаратів;
      • 1330 інфузійних насосів.

      Як носити маску
      Як правильно використовувати медичну маску / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України
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