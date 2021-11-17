Новых решений на этот счет пока не будут принимать. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Обратите внимание Имеем шансы этот Новый год провести не в красной зоне, – Кузин о ситуации с COVID-19

Продуктовые магазины пока не закрывают

Он пояснил, что продуктовые магазины не закроют, ведь люди покупают там еду.

Работу таких точек, как аптек, не ограничивают даже в красной зоне,

– подчеркнул Кузин.

Кроме этого, он отметил, что пока не рассматривают введение национального локдауна. Кузин отметил: "17 регионов сейчас находятся в красной зоне. Возможно, такими станут еще 2-3 области".

Ограничения в Украине: главное

"Красными" являются почти все области Украины. В них действуют жесткие ограничения.

В этих карантинных зонах запрещены непродовольственные магазины, работа заведений общественного питания, торговых центров и магазинов.

Если же 100% работников и посетителей являются вакцинированными, то ограничения не будут действовать.

В то же время аптеки и продуктовые магазины остаются доступными даже для тех людей, у которых нет прививки.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в желтых зонах могут ужесточить ограничения, в частности ввести полный курс вакцинации.

Правила адаптивного карантина / Данные: Минздрава / Инфографика 24 канала