Новых решений на этот счет пока не будут принимать. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.
Обратите внимание Имеем шансы этот Новый год провести не в красной зоне, – Кузин о ситуации с COVID-19
Продуктовые магазины пока не закрывают
Он пояснил, что продуктовые магазины не закроют, ведь люди покупают там еду.
Работу таких точек, как аптек, не ограничивают даже в красной зоне,
– подчеркнул Кузин.
Кроме этого, он отметил, что пока не рассматривают введение национального локдауна. Кузин отметил: "17 регионов сейчас находятся в красной зоне. Возможно, такими станут еще 2-3 области".
Ограничения в Украине: главное
- "Красными" являются почти все области Украины. В них действуют жесткие ограничения.
- В этих карантинных зонах запрещены непродовольственные магазины, работа заведений общественного питания, торговых центров и магазинов.
- Если же 100% работников и посетителей являются вакцинированными, то ограничения не будут действовать.
- В то же время аптеки и продуктовые магазины остаются доступными даже для тех людей, у которых нет прививки.
- В Министерстве здравоохранения сообщили, что в желтых зонах могут ужесточить ограничения, в частности ввести полный курс вакцинации.
Правила адаптивного карантина / Данные: Минздрава / Инфографика 24 канала