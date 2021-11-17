Нових рішень щодо цього наразі не ухвалюватимуть. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Зверніть увагу Маємо шанси цей Новий рік провести не в червоній зоні, – Кузін про ситуацію з COVID-19

Продуктові магазини поки не закриватимуть

Він пояснив, що продуктові магазини не закриють, адже люди купують там їжу.

Роботу таких точок, як аптек, не обмежують навіть у червоній зоні,

– наголосив Кузін.

Окрім цього, він зауважив, що наразі не розглядають введення національного локдауну. Кузін відзначив: "17 регіонів зараз перебувають у червоній зоні. Можливо, такими стануть ще 2 – 3 області".

Обмеження в Україні: головне

"Червоними" є майже всі області України. В них діють жорсткі обмеження.

В цих карантинних зонах заборонені непродовольчі магазини, робота закладів громадського харчування, торгових центрів та магазинів.

Якщо ж 100% працівників та відвідувачів є вакцинованими, то обмеження не діятимуть.

Водночас аптеки та продуктові магазини залишаються доступними навіть для тих людей, які не мають щеплення.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що у жовтих зонах можуть посилити обмеження, зокрема ввести повний курс вакцинації.