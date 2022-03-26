Арабская коалиция объявила о начале военной операции в Йемене

Коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией, 26 марта объявила о начале военной операции. Она призвана нейтрализовать угрозы нефтяным объектам в Королевстве и защитить глобальные источники энергии.

Операция была начата после того, как 25 марта поддерживаемые Ираном хуситы (военизированная группировка, действующая на территории Йемена) атаковали энергоносители в Саудовской Аравии. Боевики запустили 16 беспилотников, баллистических ракет и снарядов по жизненно важным объектам Королевства и гражданским районам.

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Детали военной операции Арабской коалиции

В Арабской коалиции заявили, что операция направлена ​​на "защиту глобальных источников энергии от вражеских атак и обеспечение безопасности цепочек поставок". Из Саудовской Аравии в ответ были нанесены авиаудары по источникам угроз в йеменских городах Сани и Ходейде.

Мы проявляли максимальную сдержанность по поводу атак хуситов на наши нефтяные объекты. Теперь группировка должна взять на себя ответственность за враждебные действия,

– говорится в сообщении Арабской коалиции.

К слову, в союзе арабских стран подчеркнули, что военная операция сейчас находится на начальной стадии и будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет своих целей.

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