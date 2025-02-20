Украине крайне важно сблизиться с Саудовской Аравией: это может сыграть роль в переговорах

Украине следовало бы усиливать сотрудничество с Саудовской Аравией и в целом с арабским миром. Наше государство может найти там своих друзей.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по украинско-арабским отношениям, главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах, заметив, что в свое время Россия сильно инвестировала в свое присутствие в арабском мире. Поэтому ее больше слышат в этом регионе.

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Почему нужно больше работать в этом направлении

Как отметил Фараджаллах, пока в России будет диктатор Путин, до тех пор всегда будет угроза войны. Поэтому Украине важно строить многовекторные политические и экономические отношения. Нужно иметь союзников по всему миру.

Нужно усиливать дипломатию. К примеру, открыть в Киеве аналитический центр по Саудовской Аравии или усилить совместные проекты. Они должны увидеть, что Киев не просто реагирует на какие-то действия, а имеет далекоглядные планы,

– сказал Фараджаллах.

К примеру, еще с 2014 года можно было бы сотрудничать с арабскими странами по инвестициям в зеленую энергетику. Путин не рискнул бы ударить по огромным солнечным электростанциям, к которым приложилась бы Саудовская Аравия или Катар.

Важно заметить, что в арабском мире положительно восприняли отказ Украины подписать невыгодное соглашение о редкоземельных металлах с США. Там были положительно удивлены субъектностью нашего государства. Они увидели, что Украина отстаивает собственные интересы.

На сегодня мало времени, чтобы существенно повлиять на мнение посредников в переговорах. Они хорошо о нас думают. Но этого недостаточно. Нужно много работы. Даже чтобы книги об Украине были бы во всех библиотеках. Параллельно там есть сотни книг о России. Нужно инвестировать в мягкую силу,

– отметил Фараджаллах.

На самом деле друзей Украины в арабском мире много. Но нужно с ними больше сотрудничать.