Соответствующее обращение он готов внести в комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы. Это потребуется, если предыдущее обращение не найдут.

К слову Лучше, чтобы Третьякова сдала мандат, – коллеги Полякова настроены решительно из-за оскорбления

"Чтобы не было спекуляций"

Арахамия подчеркнул: не может такого быть, что обращение от фракций не передали в профильный комитет. Мол, его сразу же после инцидента предоставили Руслану Стефанчуку.

Если члены регламентного комитета сейчас не найдут его, я сразу же готов повторить эту процедуру и предоставить, чтобы не было спекуляций на тему, что кто-то потерял письмо,

– сказал Арахамия.

Обратите внимание! Речь идет лишь об отстранении Галины Третьяковой от участия на пленарных заседаниях на 5 дней. Коллеги умершего Антона Полякова настаивали и на отстранении ее от управления комитетом соцполитики и даже на сложении мандата.

Почему вокруг Третьяковой снова возник скандал: коротко