Відповідне звернення він готовий внести у комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи. Це буде потрібно, якщо попереднє звернення не знайдуть.
До слова Найкраще, аби Третьякова склала мандат, – колеги Полякова налаштовані рішуче через образу
"Щоб не було спекуляцій"
Арахамія наголосив: не може такого бути, що звернення від фракцій не передали у профільний комітет. Мовляв, його одразу ж після інциденту надали Руслану Стефанчуку.
Якщо члени регламентного комітету зараз не знайдуть його, я відразу ж готовий повторити цю процедуру і надати, щоб не було спекуляцій на тему, що хтось втратив лист,
– сказав Арахамія.
Чому навколо Третьякової знову виник скандал: коротко
- Галина Третьякова, яка відома словами про "неякісних дітей", після новини про загибель нардепа Антона Полякова втрапила у скандал.
- У чаті партії "Слуга народу" вона написала, що тепер стало "на одного ворога менше". Скриншот переписки опинився у соцмережах, відтак колеги померлого і загалом суспільство обурилося некоректності висловлювань голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, ким є Третьякова.
- У підсумку всі фракції парламенту підписали лист до комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити Третьякову від участі в пленарних засіданнях на п'ять днів.