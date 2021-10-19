Відповідне звернення він готовий внести у комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи. Це буде потрібно, якщо попереднє звернення не знайдуть.

До слова Найкраще, аби Третьякова склала мандат, – колеги Полякова налаштовані рішуче через образу

"Щоб не було спекуляцій"

Арахамія наголосив: не може такого бути, що звернення від фракцій не передали у профільний комітет. Мовляв, його одразу ж після інциденту надали Руслану Стефанчуку.

Якщо члени регламентного комітету зараз не знайдуть його, я відразу ж готовий повторити цю процедуру і надати, щоб не було спекуляцій на тему, що хтось втратив лист,

– сказав Арахамія.

Зверніть увагу! Йдеться лише про відсторонення Галини Третьякової від участі від пленарних засідань на 5 днів. Колеги померлого Антона Полякова наполягали і на відстороненні її від керування комітетом соцполітики і навіть на складанні мандату.

Чому навколо Третьякової знову виник скандал: коротко