Давид Арахамия извинился за скандальную переписку депутата "Слуги Народа" Анны Колесник. Во время заседания Верховной Рады она написала в сообщении, что "надо валить из этой страны".

В эфире одного из украинских телеканалов глава фракции "Слуга народа" Арахамия заверил, что никто из страны "валить" не будет.

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Точно могу заверить всех: никто из страны "валить" не будет, все будут работать на пользу страны, все будут защищать интересы Украины,

– подчеркнул Арахамия.

Переписка Колесник: что известно