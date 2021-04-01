Никто из страны сваливать не будет, – Арахамия извинился за скандальную переписку "слуги народа"
Давид Арахамия извинился за скандальную переписку депутата "Слуги Народа" Анны Колесник. Во время заседания Верховной Рады она написала в сообщении, что "надо валить из этой страны".
Источник:24 канал
В эфире одного из украинских телеканалов глава фракции "Слуга народа" Арахамия заверил, что никто из страны "валить" не будет.
Актуально Корабельная сосна, Аваков-ангел и убитая Эрика: что вы знаете о курьезах политиков – тест
Точно могу заверить всех: никто из страны "валить" не будет, все будут работать на пользу страны, все будут защищать интересы Украины,
– подчеркнул Арахамия.
Переписка Колесник: что известно
- Во время выступления в Верховной Раде Руслана Хомчака 30 марта нардеп от "Слуги народа" Анна Колесник переписывалась с мужчиной по имени "Стас".
- Она заметила, что "Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны".
- Впоследствии нардеп сделала 2 попытки объяснить свои слова.
- Сначала она рассказала, что имела в виду путешествие на майские праздники. Колесник заметила, что любит свою страну.
- Впоследствии народная избранница опубликовала сообщение, в котором еще раз заметила: "я не пишу по эмиграцию, а об отдыхе на майские праздники".
Поделиться новостью