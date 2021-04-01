Ніхто з країни звалювати не буде, – Арахамія вибачився за скандальне листування "слуги народу"
Давид Арахамія вибачився за скандальне листування депутатки "Слуги Народу" Анни Колісник. Під час засідання Верховної Ради вона написала у повідомленні, що "треба валити з цієї країни".
Джерело:24 канал
В ефірі одного з українських телеканалів глава фракції "Слуга народу" Арахамія запевнив, що ніхто з країни "звалювати" не буде.
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Точно мушу запевнити всіх: ніхто з країни "звалювати" не буде, всі будуть працювати на користь країни, всі будуть захищати інтереси України,
– наголосив Арахамія.
Листування Колісник: що відомо
- Під час виступу у Верховній Раді Руслана Хомчака 30 березня нардепка від "Слуги народу" Анна Колісник переписувалася з чоловіком на ім'я "Стас".
- Вона зауважила, що "ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни".
- Згодом нардепка зробила 2 спроби пояснити свої слова.
- Спершу вона розповіла, що мала на увазі подорож на травневі свята. Колісник зауважила, що любить свою країну.
- Згодом народна обраниця опублікувала допис, у якому ще раз зауважила: "я не пишу по еміграцію, а про відпочинок на травневі свята".
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