Арахамия летал чартером, который мог оплатить аграрный бизнесмен, – СМИ

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия якобы использовал чартерный самолет для рабочей поездки в Николаев. Его, по информации журналистов, мог оплатить бизнесмен Юрий Калюжный.

СМИ обнародовало видео, как Арахамия приземляется в аэропорту "Киев" 23 декабря.

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Кто оплатил чартер

По информации источников журналистов, чартер, которым воспользовался Арахамия, оплатил аграрный бизнесмен Юрий Калюжный.

Компания Калюжного – крупнейшая по реализации сельскохозяйственной техники на рынке Украины. Ее доля на рынке составляет 35%.

Медийщики обратились к главе фракции за комментарием касательно того, кто оплачивал его перелет. На момент публикации нардеп не ответил журналистам.

Чартерный самолет, на котором прилетел Арахамия, смотрите видео:

Похожий инцидент с Арахамией

Ранее журналисты писали, что Арахамия в начале 2021 года дважды летал в Вену на самолете, который принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу. Нардеп опроверг политический подтекст этого инцидента.

По его словам, причины таких поездок были личными, поэтому политик не хочет анонсировать их публично. Это якобы было связано со здоровьем.