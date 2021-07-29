Могли бы шантажировать мир, – Арахамия назвал отказ от ядерного оружия главной ошибкой
Источник:24 канал
Давид Арахамия заявил, что главной ошибкой украинских властей стало подписание Будапештского меморандума. Украина до сих пор ощущает последствия от лишения ядерного потенциала следующим образом.
Мы могли бы всех шантажировать, – Арахамия
Если бы Украина была ядерным государством, то с ней разговаривали бы совсем по-другому. Об этом глава фракции "Слуга народа" заявил в эфире одного из телеканалов.
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Ошибки других украинских президентов не столь значительны, как разве что Леонида Кравчука. В то же время Арахамия подчеркнул, что не знает всех обстоятельств подписания меморандума.
Нужно было проявить настойчивость и хотя бы другие документы (подписывать – 24 канал). Мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах,
– сказал политик.
По его словам, Россия официально отказалась от своей подписи и заявила, что Будапештский меморандум выполнять не будет.
"Я не слышал, чтобы хоть один президент США напомнил, что был такой меморандум, и там стоит подпись президента США. Сейчас этот меморандум выполняет только Украина", – подчеркнул Арахамия.
Что известно о Будапештском меморандуме
Будапештский меморандум "О гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия" 5 декабря 1994 года подписали Украина, Великобритания, Россия и США государства должны были гарантировать независимость и территориальную целостность нашей страны. Украина в ответ вывела на территорию России третий по мощности ядерный арсенал.
В 2014 году Россия нарушила договоренности, когда оккупировала Крым.
Источник: Википедия