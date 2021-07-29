Могли бы шантажировать мир, – Арахамия назвал отказ от ядерного оружия главной ошибкой

Давид Арахамия заявил, что главной ошибкой украинских властей стало подписание Будапештского меморандума. Украина до сих пор ощущает последствия от лишения ядерного потенциала следующим образом.

Мы могли бы всех шантажировать, – Арахамия

Если бы Украина была ядерным государством, то с ней разговаривали бы совсем по-другому. Об этом глава фракции "Слуга народа" заявил в эфире одного из телеканалов.

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Ошибки других украинских президентов не столь значительны, как разве что Леонида Кравчука. В то же время Арахамия подчеркнул, что не знает всех обстоятельств подписания меморандума.

Нужно было проявить настойчивость и хотя бы другие документы (подписывать – 24 канал). Мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах,

– сказал политик.

По его словам, Россия официально отказалась от своей подписи и заявила, что Будапештский меморандум выполнять не будет.

"Я не слышал, чтобы хоть один президент США напомнил, что был такой меморандум, и там стоит подпись президента США. Сейчас этот меморандум выполняет только Украина", – подчеркнул Арахамия.