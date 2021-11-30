Глава парламентской фракции "Слуга народа" подчеркнул, что если СБУ только сейчас открыла дело, то нужно дать ей время собрать информацию. Мол, пока рано говорить о парламентском контроле.
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Почему с делом тянули так долго
Если только сегодня открыли уголовное производство, это означает, что нужно дать какое-то время следственным органам поработать. Они не могут сделать этого в течение нескольких дней или часов,
– подчеркнул Давид Арахамия.
Он подчеркнул, что среди инструментов парламентского контроля есть заслушивание отчета правоохранителей в закрытом режиме.
"Впоследствии мы сможем проводить либо закрытые слушания в комитете, либо делать какие-то комиссии. Но сначала нужно переадресовать вопрос СБУ – это их статья", – подчеркнул депутат.
Кроме того, он объяснил и почему так долго СБУ не открывала дело по этим фактам. По словам нардепа, продолжался процесс подготовки к открытию уголовного производства, в частности, сбора первичных данных.
"Даже не нужно уголовное производство, чтобы собирать оперативную информацию и прорабатывать оперативные данные. СБУ, насколько мне известно, делает это на постоянной основе, без ЕРДР", – отметил парламентарий.
О подозрениях говорить рано
Также вопрос уголовного дела прокомментировал и руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. Он заверил, что в ближайшее время Служба проинформирует общество по этому вопросу.
На сегодняшний день это один из примеров попыток России по дестабилизации общественно-политической ситуации в стране. Если говорить о статье по насильственному свержению власти, то с начала года только департаментом кибербезопасности СБУ таких уголовных производств было открыто более 40,
– заявил Илья Витюк.
В то же время он заверил, что конкретно по этому делу говорить о подозрениях или задержании подозреваемых пока рано.
Кратко о подготовке госпереворота в Украине
- Первым об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Это произошло во время его прессмарафона 26 ноября.
- По словам главы государства, в эту историю пытались впутать самого богатого украинца Рината Ахметова. Тогда Служба безопасности Украины отказалась предоставлять 24 каналу по этому поводу любую информацию.
- Только 29 ноября СБУ возбудила уголовное дело по этому факту. В подготовке госпереворота подозреваются несколько граждан Украины и России.