Глава парламентской фракции "Слуга народа" подчеркнул, что если СБУ только сейчас открыла дело, то нужно дать ей время собрать информацию. Мол, пока рано говорить о парламентском контроле.

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Если только сегодня открыли уголовное производство, это означает, что нужно дать какое-то время следственным органам поработать. Они не могут сделать этого в течение нескольких дней или часов,

– подчеркнул Давид Арахамия.

Он подчеркнул, что среди инструментов парламентского контроля есть заслушивание отчета правоохранителей в закрытом режиме.

"Впоследствии мы сможем проводить либо закрытые слушания в комитете, либо делать какие-то комиссии. Но сначала нужно переадресовать вопрос СБУ – это их статья", – подчеркнул депутат.

Кроме того, он объяснил и почему так долго СБУ не открывала дело по этим фактам. По словам нардепа, продолжался процесс подготовки к открытию уголовного производства, в частности, сбора первичных данных.

"Даже не нужно уголовное производство, чтобы собирать оперативную информацию и прорабатывать оперативные данные. СБУ, насколько мне известно, делает это на постоянной основе, без ЕРДР", – отметил парламентарий.

О подозрениях говорить рано

Также вопрос уголовного дела прокомментировал и руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. Он заверил, что в ближайшее время Служба проинформирует общество по этому вопросу.

На сегодняшний день это один из примеров попыток России по дестабилизации общественно-политической ситуации в стране. Если говорить о статье по насильственному свержению власти, то с начала года только департаментом кибербезопасности СБУ таких уголовных производств было открыто более 40,

– заявил Илья Витюк.

В то же время он заверил, что конкретно по этому делу говорить о подозрениях или задержании подозреваемых пока рано.

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