Председатель фракции "Слуга народа" Арахамия в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что ситуация с "Северным потоком" – это больше вопрос не к Германии.

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Политик подчеркнул: фактически ни одна страна мира не отказалась бы от возможности через себя непосредственно подсоединить трубу. Это позволит усилить геополитическое влияние и получить большие деньги.

Но это не значит, что нам нужно сесть и смотреть. Программа-минимум – выторговать для Украины компенсаторные механизмы,

– заметил Арахамия.

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По словам главы фракции, этого нельзя сделать за один визит. Нужна комплексная работа.

Политик рассказал, что за 2,5 месяца провел 70 встреч в Zoom с сенаторами и конгрессменами США. Арахамия подчеркнул, что объясняет им, какие потери будет иметь Украина в сферах экономики и геополитики.

"В Госдепе США решение приняли, но существуют законодательные инициативы, которые могут это заблокировать", – сообщил Арахамия.

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