Председатель фракции "Слуга народа" Арахамия в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что ситуация с "Северным потоком" – это больше вопрос не к Германии.

Заметьте "Геополитическое оружие России": озвучили позицию Украины и Польши по "Северному потоку-2"

Политик подчеркнул: фактически ни одна страна мира не отказалась бы от возможности через себя непосредственно подсоединить трубу. Это позволит усилить геополитическое влияние и получить большие деньги.

Но это не значит, что нам нужно сесть и смотреть. Программа-минимум – выторговать для Украины компенсаторные механизмы,
заметил Арахамия.

Какие шаги сейчас делает Украина

По словам главы фракции, этого нельзя сделать за один визит. Нужна комплексная работа.

Политик рассказал, что за 2,5 месяца провел 70 встреч в Zoom с сенаторами и конгрессменами США. Арахамия подчеркнул, что объясняет им, какие потери будет иметь Украина в сферах экономики и геополитики.

"В Госдепе США решение приняли, но существуют законодательные инициативы, которые могут это заблокировать", – сообщил Арахамия.

"Северный поток-2": последние новости

  • Президент США Джо Байден заявил, что не видел смысла вводить новые санкции против участников проекта "Северный поток-2". Газопровод достроен на 90%.
  • После визита в Германию Владимир Зеленский признал, что его взгляды с канцлером Германии Ангелой Меркель на "Северный поток-2" являются разными. По словам президента, если "Северный поток-2" запустят, Украина потребует гарантий на 10–15 лет.