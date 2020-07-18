В одном из столичных клубов на вечеринке заметили главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию. Он с бокалом в руках зажигал на танцполе под хит 2000-ых"Черный бумер".

Говорят, что это была вечеринка по случаю закрытия пленарных заседаний Верховной Рады. По крайней мере о том, что так депутаты "уходили в отпуск", написал журналист и блогер Максим Назаров в своем телеграм-канале "Наглый".

Перед этим Корабельная сосна, и вода в Крым: Арахамия вспомнил свои конфузы за год в парламенте

Гости ночного клуба развлекались и подпевали хиту двухтысячных рэпера Сереги "Черный Бумер". Арахамия танцевал с бокалом в руках, потягивая оттуда напиток.

Арахамия на вечеринке в вышиванке – смотрите видео

Рассмотреть других нардепов на видео не удалось из-за размытости кадра и приглушенного света.

Отметим: люди находились в заведении без защитных масок и не придерживались социальной дистанции. На кадрах видео можно насчитать более 10 разрешенных для массовых мероприятий участников.

24 канал обратился за комментарием к Давиду Арахамии относительно этого видео. Пока мы не получили ответа, однако как только он появится – мы его добавим к материалу.

Клубы и коронавирус