Арахамия под "Черный бумер" в вышиванке развлекался в клубе – видео
В одном из столичных клубов на вечеринке заметили главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию. Он с бокалом в руках зажигал на танцполе под хит 2000-ых"Черный бумер".
Говорят, что это была вечеринка по случаю закрытия пленарных заседаний Верховной Рады. По крайней мере о том, что так депутаты "уходили в отпуск", написал журналист и блогер Максим Назаров в своем телеграм-канале "Наглый".
Перед этим Корабельная сосна, и вода в Крым: Арахамия вспомнил свои конфузы за год в парламенте
Гости ночного клуба развлекались и подпевали хиту двухтысячных рэпера Сереги "Черный Бумер". Арахамия танцевал с бокалом в руках, потягивая оттуда напиток.
Арахамия на вечеринке в вышиванке – смотрите видео
Рассмотреть других нардепов на видео не удалось из-за размытости кадра и приглушенного света.
Отметим: люди находились в заведении без защитных масок и не придерживались социальной дистанции. На кадрах видео можно насчитать более 10 разрешенных для массовых мероприятий участников.
Клубы и коронавирус
- В Киеве проводят рейды по ночным клубам ежедневно. Из-за нарушения карантина уже даже временно остановили работу 2 ночных клубов.
- Развлекательным заведениям, в частности, караоке и ночным клубам, после 22:00 работать запрещено.
- Впрочем, киевские ночные клубы регулярно нарушают карантинные мероприятия.
- В соцсетях часто появляются видео и фото громких ночных гуляний в киевских развлекательных заведениях.
- Сами ночные клубы на своих страницах активно распространяют анонсы событий и шоу.
- Президент Владимир Зеленский призвал соответствующие службы, в частности полицию, усилить контроль за карантином в ресторанах и клубах.