В одному зі столичних клубів на вечірці помітили главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію. Він із келихом у руках запалював на танцмайданчику під хіт 2000-их "Чорний бумер".

Подейкують, що це була вечріка з нагоди закриття пленарних засідань Верховної Ради. Принаймні про те, що так депутати "йшли у відпустку", написав журналіст і блогер Максим Назаров у своєму телеграм-каналі "Наглый".

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Гості нічного клубу розважалися та підспівували хіту 2000-их репера Серьоги "Чорний бумер". Арахамія танцював із келихом у руках, посьорбуючи звідти напій.

Арахамія на вечірці у вишиванці – дивіться відео

Розгледіти інших нардепів на відео не вдалося через розмитість кадру і приглушене світло.

Зазначимо: люди перебували у закладі без захисних масок і не дотримувалися соціальної дистанції. На кадрах відео можна нарахувати більше 10 дозволених для масових заходів учасників.

24 канал звернувся по коментар до Давида Арахамії щодо цього відео. Наразі ми не отримали відповіді, однак щойно вона з'явиться – ми її додамо до матеріалу.

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