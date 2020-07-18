Арахамія під "Чорний бумер" у вишиванці розважався в клубі – відео
В одному зі столичних клубів на вечірці помітили главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію. Він із келихом у руках запалював на танцмайданчику під хіт 2000-их "Чорний бумер".
Подейкують, що це була вечріка з нагоди закриття пленарних засідань Верховної Ради. Принаймні про те, що так депутати "йшли у відпустку", написав журналіст і блогер Максим Назаров у своєму телеграм-каналі "Наглый".
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Гості нічного клубу розважалися та підспівували хіту 2000-их репера Серьоги "Чорний бумер". Арахамія танцював із келихом у руках, посьорбуючи звідти напій.
Арахамія на вечірці у вишиванці – дивіться відео
Розгледіти інших нардепів на відео не вдалося через розмитість кадру і приглушене світло.
Зазначимо: люди перебували у закладі без захисних масок і не дотримувалися соціальної дистанції. На кадрах відео можна нарахувати більше 10 дозволених для масових заходів учасників.
Клуби і коронавірус
- У Києві проводять рейди нічними клубами щодня. Через порушення карантинних обмежень вже навіть тимчасово зупинили роботу 2 нічні клуби.
- Розважальним закладам, зокрема, караоке та нічним клубам, після 22:00 працювати заборонено.
- Втім київські нічні клуби регулярно порушують карантинні заходи.
- У соцмережах часто з’являються відео та фото гучних нічних гулянь у київських розважальних закладах.
- Самі нічні клуби на своїх сторінках активно поширюють анонси подій та шоу.
- Президент Володимир Зеленський закликав відповідні служби, зокрема поліцію, посилити контроль за карантином у ресторанах та клубах.