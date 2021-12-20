Как сказал Арахамия в интервью, антиолигархический закон не предусматривает заключения всех чиновников.

Важно Им надо договариваться с государством, а не государству с ними, – Зеленский об олигархах

По словам Арахамии, у олигархов должно быть четкое понимание: если ты бизнесмен – оставайся бизнесменом.

Более того, мы, как власть, заинтересованы, чтобы бизнесмены, работающие "в белую", увеличивали свое присутствие на нашем рынке, реинвестировали в Украину и платили больше налогов, что приведет к увеличению общественных благ для всех,

– отметил глава президентской фракции.

На вопрос о том, как бизнесмену доказать, что он олигарх, Арахамия пояснил:

"Для этого же существует новая независимая антикоррупционная инфраструктура, в которую входят НАБУ, САП, ВАКС. Если человек, как вы говорите, бизнесмен и непубличный политик, а потом мы узнаем, что он де-факто спонсирует политическую силу, платит откупные за выход из фракции, переходы к другим образованиям, и в результате финансируемая ею группа голосует за законы, которые помогают развивать ее бизнес, слово за НАБУ – все это подтвердить".

В то же время Арахамия подчеркнул, что важно точно определить территорию, куда олигархи могут заходить, а куда им ходить не надо.

Законопроект об олигархах: детали

Документ создан для того, чтобы превратить олигархов в бизнесменов и не допустить их влияние на экономику Украины. В реестр олигархов могут попасть лица, соответствующие трем из четырех критериев:

участвуют в политической жизни;

оказывают значительное влияние на СМИ;

являются конечными владельцами предприятия с монопольным положением на украинском рынке;

являются собственниками активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).

Верховная Рада во время заседания 23 сентября окончательно одобрила законопроект о деолигархизации. Владимир Зеленский подписал документ 5 ноября.

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