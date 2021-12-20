Як сказав Арахамія в інтерв'ю, антиолігархічний закон не передбачає ув'язнення всіх можновладців.

Важливо Їм треба домовлятися з державою, а не державі з ними, – Зеленський про олігархів

За словами Арахамії, в олігархів має бути чітке розуміння: якщо ти бізнесмен – залишайся бізнесменом.

Ба більше, ми, як влада, зацікавлені, щоб бізнесмени, які працюють "у білу", збільшували свою присутність на нашому ринку, реінвестували в Україну та сплачували більше податків, що приведе до збільшення суспільних благ для всіх,

– зазначив голова президентської фракції.

На питання про те, як бізнесмену довести, що він є олігархом, Арахамія пояснив:

"Для цього ж існує нова незалежна антикорупційна інфраструктура, до якої входять НАБУ, САП, ВАКС. Якщо людина, як ви кажете, бізнесмен і непублічний політик, а потім ми дізнаємося, що вона де-факто спонсорує політичну силу, платить відкупні за вихід із фракції, переходи до інших утворень, і в результаті група, яку вона фінансує, голосує за закони, які допомагають розвивати її бізнес, слово за НАБУ – все це підтвердити".

Водночас Арахамія наголосив, що важливо точно окреслити територію, куди олігархи можуть заходити, а куди їм ходити не треба.

Законопроєкт про олігархів: деталі

Документ створений для того, щоб перетворити олігархів на бізнесменів і не допустити їхнього впливу на економіку України. У реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:

беруть участь у політичному житті;

мають значний вплив на ЗМІ;

є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;

є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).

Верховна Рада під час засідання 23 вересня остаточно схвалила законопроєкт про деолігархізацію. Володимир Зеленський підписав документ 5 листопада.

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