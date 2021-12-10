Проблеми, які виникають в українців з теплом та світлом, Володимир Зеленський прокоментував в інтерв'ю 10 грудня.
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Зеленський про новий формат взаємодії держави з олігархами
Президент зазначив, що шантаж теплом та світлом періодично виникатиме "то тут то там". "Це кроки для того, аби зробити якусь невелику інформаційну хвилю, щоб це показати на певних ЗМІ", – вважає Зеленський.
Глобально, запевнив він, в Україні стабільна енергетична ситуація.Держава має все для забезпечення стабільного опалювального сезону, відключень масових не буде.
Коментуючи залежність ситуації від домовленостей з олігархами, Зеленський наголосив. Що потрібно змінювати хід історії.
Їм треба домовлятися з державою, а не державі домовлятися з олігархами,
– пояснив він.
Це, на його думку, робити дуже просто: всі домовленості держава викладає у законах, де чітко прописано, як діяти людині, бізнесу.
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