Проблеми, які виникають в українців з теплом та світлом, Володимир Зеленський прокоментував в інтерв'ю 10 грудня.

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Зеленський про новий формат взаємодії держави з олігархами

Президент зазначив, що шантаж теплом та світлом періодично виникатиме "то тут то там". "Це кроки для того, аби зробити якусь невелику інформаційну хвилю, щоб це показати на певних ЗМІ", – вважає Зеленський.

Глобально, запевнив він, в Україні стабільна енергетична ситуація.Держава має все для забезпечення стабільного опалювального сезону, відключень масових не буде.

Коментуючи залежність ситуації від домовленостей з олігархами, Зеленський наголосив. Що потрібно змінювати хід історії.

Їм треба домовлятися з державою, а не державі домовлятися з олігархами,

– пояснив він.

Це, на його думку, робити дуже просто: всі домовленості держава викладає у законах, де чітко прописано, як діяти людині, бізнесу.

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