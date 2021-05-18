Детали от Арахамии

Лидер фракции "Слуга народа" уверен, что в Раде наберется не менее 240 голосов за назначение главного санитарного врача главой Минздрава. Об этом Арахамия заявил после голосования об увольнении с должности Максима Степанова.

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Мы еще не считали (количество голосов во фракции за назначение Ляшко главой Минздрава – 24 канал). У нас достаточно, чтобы внести его кандидатуру: для этого нужно 170 голосов, которые вчера мы с коллегами собрали, то есть 70% нашей фракции. Мы внесли в парламент. Мой прогноз, что 240 голосов (за назначение – 24 канал) мы соберем,

– заявил нардеп.

Чего ожидают от Ляшко на посту министра

Арахамия рассказал о том, каких шагов и результатов он ожидает от назначения Ляшко главой Минздрава:

ускорение процесса вакцинации. В частности проведение информационной кампании для того, чтобы разъяснить населению, кто когда должен получить прививку;

быстрое изготовление "паспортов" вакцинации, чтобы украинцы могли ездить в страны Европейского Союза;

развитие страховой медицины.

Что известно об увольнении Степанова

Верховная Рада на внеочередном заседании 18 мая уволила Степанова с должности главы Минздрава. За соответствующее решение проголосовали 292 нардепа. Отметим, сам чиновник заявлял, что в отставку уходить не хочет.

Одной из основных причин увольнения министра стал провал вакцинации.

Кандидатом на вакатную должность является заместитель Степанова – Ляшко.

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