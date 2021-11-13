По словам Арахамии, говорить можно разве о страхах самого Разумкова. На съезде же "слуг" вопрос бывшего коллеги рассматривать не будут.

Тем временем Разумков опроверг объединение с Аваковым и Яценюком и рассказал о политических планах

Арахамия прокомментировал "страхи Разумкова"

У главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии журналисты спросили, будут ли на запланированном на 15 ноября съезде одноименной партии рассматривать вопрос лишения мандата народного депутата Дмитрия Разумкова.

Мне кажется, что кроме страхов самого Разумкова такой информации мы не присылали никому. У нас действительно будет съезд. Вопроса на съезде такого нет,

– заверил Арахамия.

И добавил, что его даже в возможную повестку дня не вносили.

Также Арахамия назвал Разумкова "обычным депутатом" (напомним, "слуги" отобрали у того должность спикера Рады), которому еще нужно "доказывать свою эффективность избирателям".

Обратите внимание еще в октябре: