Арахамия рассказал, будет ли прямой диалог Зеленского и Путина

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что попыток Кремля провести прямой диалог Зеленского и Путина еще не было.

Об этом рассказал Арахамия на пресс-конференции, передает 24 канал. Он также добавил, что по согласованию обеих сторон они не будут много рассказывать о переговорах между украинской и российской стороной.

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Зеленский не получал никаких попыток России связаться с ним касательно прямого диалога, кроме публичных заявлений,

– отметил Арахамия.

Он подчеркнул, что никаких официальных запросов по поводу диалога Путина с Зеленским не было. Арахамия также добавил, что сейчас еще рано этим заниматься, поскольку у сторон делегаций есть еще много нерешенных вопросов.

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