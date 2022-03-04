Про це розповів Арахамія зазначив на пресконференції, передає 24 канал. Він також додав, що ха погодженням обох сторін вони не будуть багато розповідати про перемовини між українською та російською стороною.

Увага Арахамія і Подоляк у Львові: анонсували пресконференцію

Зеленський не отримував жодних спроб Росії сконтактувати з ним щодо прямого діалогу, окрім публічних заяв,

– зазначив Арахамія.

Він наголосив, що жодних офіційних запитів щодо діалогу Путіна з Зеленським не було

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