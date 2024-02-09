Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона рассказал, какие правки внесут в законопроект о мобилизации, передает 24 Канал.

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Люди, которые ухаживают за лицами с инвалидностью

Согласно действующему законодательству право на отсрочку предоставляется военным, у которых есть жена (муж) из числа лиц с инвалидностью и/или один из родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы. Это действует, если указанные люди с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.

Новый законопроект предлагает отменить эту норму. Кроме того, он содержит нововведения для лиц, которые занимаются постоянным уходом за больными родственниками.

По словам Арахамии, по этому пункту никаких изменений вводить не будут.

Относительно людей с инвалидностью и их смотрителей, мы ничего менять не будем, а просто вернемся к редакции, которая сейчас действует. Это то, что требуют и сами люди с ограниченными возможностями, и родственники этих лиц. Мы это вернем,

– заверил нардеп.

Аспиранты

Новая версия законопроекта о мобилизации предусматривает, что призыву не подлежат аспиранты, которые учатся за государственный счет. В то же время мобилизовать могут контрактников.

Арахамия заверил, что эту норму пересматривают, потому что здесь есть определенная несправедливость. Он пояснил, что авторы законопроекта мотивировали эту норму тем, что отсрочка для аспирантов может быть использована для уклонения от мобилизации.

Так, для людей,которые получают второе высшее образование, отсрочку отменили. Арахамия отметил, что количество "соискателей второго образования" от десятков тысяч ранее выросло сейчас до нескольких сотен тысяч. Это означает, что люди просто используют возможность не идти в армию.

По аспирантам – цифры гораздо скромнее. Нардеп считает неправильной дискриминацию по способу оплаты.

Арест счетов ТЦК

В правящей партии также выступают против ареста счетов украинцев за рубежом или внутри страны по решению ТЦК.

Это выглядит какой-то фантазией тех людей, которые писали этот закон. Точно это не пройдет. В Раде нет на это голосов. Из 400 человек в Раде не видел ни одного человека, который бы поддержал такое решение,

– отметил Арахамия.

Справка: Новый законопроект предлагает наказывать военнообязанных, которые в течение 10 дней самостоятельно не пришли в ТЦК после вручения повестки, в частности наложением ареста на счета в банках и других депозитарных учреждениях. Но исключительно по решению суда.

Электронные повестки

Арахамия рассказал, что идея электронных повесток возникла из-за недовольства людей действующими способами вручения повесток представителями ТЦК.

ТЦК на улицах не устраивает людей. Мы это знаем. И мы искали альтернативный путь, каким образом сделать так, чтобы на улицах не выхватывали людей,

– объяснил Арахамия.

По словам нардепа, искали способ, который позволил бы делать так называемую запланированную мобилизацию. Для этого надо иметь всех в одной системе. Депутаты уже приняли закон, который позволяет собрать данные в реестре "Оберег" всех военнообязанных и получить так называемый сертификат защитника. Его можно будет получить через интернет, ЦНАП или ТЦК. Он нужен для того, чтобы было четкое представление сколько людей теоретически может быть призвано.

Это позволит ввести "смарт-мобилизацию": мужчинам с этими сертификатами заранее могут сообщать ориентировочные сроки, когда они могут быть призваны.