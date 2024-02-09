Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что военкоматы переименовывали в ТЦК и СП, чтобы они занимались и социальной поддержкой, а не только мобилизацией. Ведь называются они Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

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Что предусматривает реформа ТЦК и СП

Максим Козицкий рассказал, что Львовщина стала первой в Украине по уровню развития сети ЦПАУ. Так, жители области могут получить максимум административных услуг, не выезжая из общины, ведь в каждом из таких центров предоставляют ориентировочно 300 услуг. Они вполне могут быть основой для создания такой же сети, уже для оказания социальной поддержки семьям военных.

Цель в том, чтобы Территориальные центры комплектования и социальной поддержки наконец начали выполнять социальную функцию, и не ассоциировались исключительно с мобилизацией,

– заявил глава Львовской ОВА.

Что сказал Максим Козицкий: смотрите видео

Ведь в 2023 году существенно вырос запрос по вопросам социальной направленности в деятельности ТЦК и СП. Именно поэтому специалисты Координационного центра при ЛОВА начали выезжать в общины с разъяснительными встречами.

К таким встречам привлекаем специалистов всех служб, к которым чаще всего имеют вопросы наши воины, ветераны и их семьи. Людям сразу на месте помогают решить проблемы,

– объяснил Козицкий.

По его словам, если ситуация сложнее, то людям объясняют, куда им следует обратиться.

"На таких встречах говорить очень трудно. Потому что громче всего там говорит человеческая боль. Но в конце семьи понимают, что мы это делаем, чтобы действительно помочь и прекратить "кабинетный футбол". Только за последние полгода провели в общинах около 100 таких встреч. На каждой из них собираются от 50 до 300 человек из числа семей военных", – добавил Козицкий.

Кабмин расширил полномочия ТЦК

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук рассказал, что Кабинет Министров существенно расширил полномочия Территориальных центров комплектования и социальной поддержки на время военного положения. В частности, ТЦК и СП будут работать круглосуточно. Они в течение 24 часов в сутки смогут: