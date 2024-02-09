Глава Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що військкомати перейменовували в ТЦК та СП, щоб вони займались й соціальною підтримкою, а не тільки мобілізацією. Адже називаються вони Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

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Що передбачає реформа ТЦК та СП

Максим Козицький розповів, що Львівщина стала першою в Україні за рівнем розвитку мережі ЦНАПів. Так, мешканці області можуть отримати максимум адміністративних послуг, не виїжджаючи з громади, адже у кожному з таких центрів надають орієнтовно 300 послуг. Вони цілком можуть бути основою для створення такої ж мережі, вже для надання соціальної підтримки родинам військових.

Ціль у тому, щоб Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки врешті почали виконувати соціальну функцію, і не асоціювалися виключно з мобілізацією,

– заявив глава Львівської ОВА.

Що сказав Максим Козицький: дивіться відео

Адже у 2023 році суттєво зріс запит щодо питань соціального спрямування у діяльності ТЦК та СП. Саме тому фахівці Координаційного центру при ЛОВА почали виїжджати у громади з роз'яснювальними зустрічами.

До таких зустрічей залучаємо спеціалістів усіх служб, до яких найчастіше мають запитання наші воїни, ветерани та їхні сім'ї. Людям одразу на місці допомагають вирішити проблеми,

– пояснив Козицький.

За його словами, якщо ситуація складніша, то людям пояснюють, куди їм слід звернутись.

"На таких зустрічах говорити дуже важко. Бо найголосніше там говорить людський біль. Але врешті сім’ї розуміють, що ми це робимо, щоб дійсно допомогти й припинити "кабінетний футбол". Лише за останні пів року провели в громадах близько 100 таких зустрічей. На кожній з них збираються від 50 до 300 осіб з-поміж родин військових", – додав Козицький.

Кабмін розширив повноваження ТЦК

Представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук розповів, що Кабінет Міністрів суттєво розширив повноваження Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на час воєнного стану. Зокрема, ТЦК та СП працюватимуть цілодобово. Вони протягом 24 годин на добу зможуть: