Мовиться, що у селищі Космач Івано-Франківської області військові провели бесіду з місцевими жителями, які перекривали дорогу, аби не пропустити нібито машини з ТЦК. Розмова була аж надто "гучною", оскільки у залі безперервно лунали суперечки.
Дивіться також Примусове доставлення до військкомату – законно чи ні: у ТЦК дали чітку відповідь
Деталі напруженої зустрічі
Мешканці селища невдоволені тим, що в України триває мобілізація. Вони надзвичайно емоційно доводили свою точку зору для представників ТЦК.
За їхніми словами, їх обурюють так звані "неконституційні укази". Як зазначили мешканці селища, їм не подобається той факт, що на війні не воюють депутати.
Водночас вони наголошували на тому, що в Україні не оголошено війну. Це нібито є причиною того, що люди "не знають від кого захищати країну".
У нас оголошено війну в Україні? Відбиття агресії від кого? Від вас самих? Ми не розуміємо, від кого. Чому людей забирають? Ось такі куркулі, які мають досвід військовий – туди (на війну – 24 Канал), а ми за вами. Що ви людей дурите,
– обурюються мешканці.
Військові відповіли людям та зауважили, що станом на зараз в Україні запроваджено правовий режим воєнного стану. Його вводять у разі потреби відбиття агресії, яку наразі й здійснює Росія проти України.
Працівники ТЦК зустрілися з громадою Космача: дивіться відео
На Прикарпатті жінки встановили "блокпост" від ТЦК: що відомо
- У вівторок, 6 лютого, близько сотні мешканок села Космач, що на Івано-Франківщині перекрили дорогу до селища, захищаючи таким чином чоловіків від ТЦК.
- Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, мешканці села Космач отримали неправдиву інформацію щодо прибуття в їх населений пункт ТЦК. Близько сотні жінок самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби.
- Між громадянами відбулись сутички, в яких постраждала неповнолітня та дві жінки. Вони були доставлені до місцевої лікарні. У жінки, яку звинуватили у тому, що вона є представницею ТЦК, діагностували струс мозку, а в дитини перебій носа. Поліція очікує на результати експертиз від медиків для надання правової кваліфікації події.