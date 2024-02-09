Говорится, что в поселке Космач Ивано-Франковской области военные провели беседу с местными жителями, которые перекрывали дорогу, чтобы не пропустить якобы машины с ТЦК. Разговор был слишком "громким", поскольку в зале непрерывно звучали споры.

Смотрите также Принудительная доставка в военкомат – законно или нет: в ТЦК дали четкий ответ

Детали напряженной встречи

Жители поселка недовольны тем, что в Украине продолжается мобилизация. Они очень эмоционально доказывали свою точку зрения для представителей ТЦК.

По их словам, их возмущают так называемые "неконституционные указы". Как отметили жители поселка, им не нравится тот факт, что на войне не воюют депутаты.

В то же время они отмечали то, что в Украине не объявлена война. Это якобы является причиной того, что люди "не знают от кого защищать страну".

У нас объявлена война в Украине? Отражение агрессии от кого? От вас самих? Мы не понимаем, от кого. Почему людей забирают? Вот такие кулаки, которые имеют опыт военный – туда (на войну – 24 Канал), а мы за вами. Что вы людей обманываете,

– возмущаются жители.

Военные ответили людям и заметили, что по состоянию на сейчас в Украине введен правовой режим военного положения. Его вводят в случае необходимости отражения агрессии, которую сейчас и осуществляет Россия против Украины.

Работники ТЦК встретились с общиной Космача: смотрите видео

На Прикарпатье женщины установили "блокпост" от ТЦК: что известно