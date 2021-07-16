В "Слуге народа" могут предложить Авакову должность вице-премьера. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил председатель фракции Давид Арахамия.

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Должность не будет ниже по рангу

По словам Арахамии, когда осенью начнется политический сезон, то есть предложение увидеть Авакова в какой-то ипостаси в команде. Однако этот вопрос будут решать по договоренности сторон в сентябре.

На вопрос журналиста о том, какая это может быть должность, политик ответил, что она не будет ниже по рангу той, которую уже занимал Аваков.

У нас есть много должностей в правительстве. У нас есть 3 – 4 вице-премьера, например. Это тоже опция, но мы ему еще ничего не предлагали,

– заявил глава "Слуги народа".

Арахамия также добавил, что пока не знает, согласится ли Аваков на такое предложение. Ему предложат, а он уже самостоятельно примет определенное решение.

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