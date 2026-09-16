Арахамия в Офисе президента угрожал руководству НАБУ и САП подозрениями, – СМИ

Во время совещания в Офисе президента 7 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в присутствии Владимира Зеленского угрожал руководителям антикоррупционных органов. Политик запугивал Семена Кривоноса и Александра Клименко подозрениями со стороны генерального прокурора Руслана Кравченко.

По данным источников, народный депутат таким образом пытался спасти главу Офиса генерального прокурора после громких обысков в ведомстве. Подробности сообщает издание "Украинская правда".

Угрозы подозрениями и бегство за границу

Во время встречи Давид Арахамия якобы заявил руководителям НАБУ и САП, что генпрокурор Руслан Кравченко уже подготовил или планирует подписать против них подозрения и может "сорвать пояс шахида".

Впрочем, неделя затишья не изменила решение президента об отставке генпрокурора, а сам Кравченко впоследствии отказался от госохраны и пересек границу через КПП "Шегини".

Сами руководители антикоррупционных ведомств расценили такие действия как продолжение системного давления. Семен Кривонос и Александр Клименко также сообщили, что за детективами НАБУ ведется слежка, к которой причастна Служба безопасности Украины.

К слову, журналист "УП" Михаил Ткач во время брифинга руководителей антикоррупционных органов спросил, не может ли за атакой на НАБУ стоять Владимир Зеленский или же глава проправительственного большинства в парламенте Давид Арахамия.

На его вопрос тогда ответил Семен Кривонос: он заявил, что президент сразу озвучил свою позицию по поводу этой ситуации – он подчеркнул важность немедленного увольнения генпрокурора Кравченко и отстранил его от должности. Другие детали я комментировать не буду, – сказал Кривонос.

Напомним, ранее мы писали, что Верховная Рада вскоре будет голосовать за отставку генпрокурора Кравченко.

Также на нашем сайте публиковалась подробная информация о спецоперации в Офисе генпрокурора.