За даними джерел, нардеп таким способом намагався врятувати очільника Офісу генпрокурора після гучних обшуків у відомстві. Подробиці повідомляє видання "Українська правда".

Погрози підозрами та втеча за кордон

Під час зустрічі Давид Арахамія нібито заявив керівникам НАБУ та САП, що генпрокурор Руслан Кравченко вже підготував або планує підписати проти них підозри й може "зірвати пояс шахіда".

Втім, тиждень затишшя не змінив рішення президента про відставку генпрокурора, а сам Кравченко згодом відмовився від держохорони та перетнув кордон через КПП "Шегині".

Самі очільники антикорупційних відомств розцінили такі дії як продовження системного тиску. Семен Кривонос та Олександр Клименко також повідомили, що за детективами НАБУ ведеться стеження, до якого причетна Служба безпеки України.

До слова, журналіст УП Михайло Ткач під час брифінгу керівників антикорупційних органів запитав, чи не може за атакою на НАБУ стояти Володимир Зеленський або ж очільник провладної більшості в парламенті Давид Арахамія.

На його запитання тоді відповів Семен Кривонос: він заявив, що президент відразу озвучив свою позицію щодо цієї ситуації – він наголосив на важливості негайного звільнення генпрокурора Кравченка й відсторонив його від посади. "Інших деталей я не буду коментувати", – висловився Кривонос.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Верховна Рада незабаром голосуватиме за відставку генпрокурора Кравченка.

Також на нашому сайті висвітлювалася детальна інформація про спецоперацію в Офісі генпрокурора.