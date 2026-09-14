Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Коли пройде голосування за відставку Кравченка?

Голосування за відставку генерального прокурора Руслана Кравченка відбудеться у вівторок, 15 вересня. Питання звільнення очільника Офісу Генерального прокурора має бути винесене на розгляд народних депутатів уже наступного дня після заяви президента Володимира Зеленського про необхідність його відставки.

Нагадаємо, Кравченко заявив, що його відставка є політичним рішенням, а свою позицію щодо конфлікту з НАБУ він не змінює. Він також повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Йдеться про можливе підроблення документів, пов'язаних з отриманням посади. Раніше його нібито стримували від такого рішення.

Згодом з'ясувалося, що уночі генпрокурор Руслан Кравченко виїхав з України. Він пояснив це тим, що має намір "поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права й демократичних інституцій України".

У НАБУ у відповідь заявили, що Кривонос офіційно підозри не отримував. Там також заперечили слова про нібито вилучення Бюро кримінальних проваджень і назвали дії генпрокурора продовженням атаки на незалежність НАБУ та САП.

Президент Володимир Зеленський після заяв Кравченка закликав Верховну Раду підтримати його звільнення. Глава держави заявив, що для Кравченка є лише один шлях – залишити посаду. Україна вже бачила причини, які, на його думку, є підставою для звільнення. Також він зазначив, що Кравченко може називати це політичним тиском, якщо вважає саме так.