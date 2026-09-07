Як повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела в політичних колах, кадрова консультація в Офісі президента відбулася на тлі гучного корупційного скандалу навколо керівництва прокуратури.

Які подробиці?

Сам Кравченко публічно заявив під час спілкування з медіа, що не має наміру добровільно залишати крісло очільника відомства. Тим часом він підкреслив готовність піти з посади за умови відповідного подання глави держави чи ухвалення постанови Верховною Радою.

Масштабна спецоперація "Карфаген" та затримання в ОГП

Приводом для гострої політичної кризи стало розслідування антикорупційних органів щодо діяльності злочинного угруповання всередині Офісу генерального прокурора. Детективи НАБУ та прокурори САП провели серію обшуків у службових приміщеннях, якими користувався генпрокурор, а також у його заступниці Марії Вдовиченко.

У межах масштабної операції правоохоронці викрили схему системного отримання хабарів від шахрайських кол-центрів та подальшої легалізації майна. Наразі ключовим фігурантом провадження є заступник керівника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергій Кропива.

Вищий антикорупційний суд уже взяв посадовця під варту з можливістю внесення застави у розмірі 120 мільйонів гривень. Крім того, запобіжні заходи у вигляді арешту із заставами отримали й інші ймовірні учасники схеми, зокрема 24-річна Єлизавета Івахненко та водій посадовця Сергій Куций.