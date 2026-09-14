На це запитання відповіли представники антикорупційних органів під час брифінгу.

Чи може за атакою на НАБУ стояти Зеленський чи Арахамія?

За словами Семена Кривоноса, президент ще вранці озвучив свою позицію щодо цих дій. Він заявив, що відповідну особу мають звільнити, а рішення з цього питання повинна ухвалити Верховна Рада.

До слова, перед початком брифінгу на сайті президента оприлюднили відповідний указ про відсторонення Руслана Кравченка від посади.

Інших деталей я не буду коментувати,

– висловився Кривоніс.

Яка передісторія?

Руслан Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, а також особі, яку пов'язують із керівником САП Олександром Клименком. За словами Кравченка, раніше ухвалити це рішення йому нібито заважав Зеленський. Згодом стало відомо, що сам генпрокурор перебуває за кордоном.

Президент України заявив, що для Кравченка "є тільки один шлях – звільнення з посади", та закликав народних депутатів підтримати відповідне рішення. Водночас, за даними джерел, Кравченко самостійно оформив собі п'ятиденне відрядження до Парижа для участі у слуханні парламентської мережі ПАРЄ. Відповідний документ він підписав 13 вересня.

Він заявляв, що має низку запланованих зустрічей і повідомлятиме міжнародну спільноту про стан справ з антикорупційними органами в Україні. Нагадаємо також, що історія атак на НАБУ й САП набула суспільного резонансу влітку 2025 року, коли їхню діяльність намагалися обмежити. Тоді незалежність антикорупційних органів відстоювали українці на мітингах.