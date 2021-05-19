Крис Мерфи также является представителем Демократической партии США и сопредседателем группы дружбы Конгресса США с Украиной. Сенатора Арахамия пригласил на празднование 30-й годовщины Независимости.

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С сенатором США обсудили вопросы российской угрозы

Мы обсудили вопросы российской угрозы, вызовы, которые сейчас стоят перед украинским парламентом, а также вопросы вакцинации и поддержку Украины со стороны США по этому вопросу,

– рассказал Арахамия.

Украинский политик заявил, что обеспокоен пребыванием российских войск вблизи границы Украины. Мерфи подтвердил: Вашингтон поддерживает Киев в защите демократии. Не против США помочь Украине и с кампанией вакцинации.

К вниманию! Арахамия также рассказал сенатору о вызовах, которые стоят перед Верховной Радой. Речь идет о борьбе с коррупцией, усилении независимости НБУ и создании независимого энергосектора.

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Вблизи границы Украины до сих пор 80 тысяч военных России

Отметим, что 18 мая главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что до сих пор вблизи украинской границы расположены 80 тысяч российских военных. Также там до сих пор находится значительное количество вооружения и военной техники.