Кріс Мерфі також є представником Демократичної партії США та співголовою Групи дружби Конгресу США з Україною. Сенатора Арахамія запросив на святкування 30-ї річниці Незалежності.

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З сенатором США обговорили питання російської загрози

Ми обговорили питання російської загрози, викликів, які наразі стоять перед українським парламентом, а також питання вакцинації та підтримку України з боку США з цього питання,

– розповів Арахамія.

Український політик заявив, що занепокоєний щодо перебування російських військ поблизу кордону України. Мерфі підтвердив: Вашингтон підтримує Київ у захисті демократії. Не проти США допомогти Україні і з кампанією вакцинації.

До уваги! Арахамія також розповів сенатору про виклики, які стоять перед Верховною Радою. Мовиться про боротьбу з корупцією, посилення незалежності НБУ та створення незалежного енергосектору.

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Поблизу кордону України досі 80 тисяч військових Росії

Зазначимо, що 18 травня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак підтвердив, що досі поблизу українського кордону перебувають 80 тисяч російських військових. Також там досі є значна кількість озброєння та військової техніки.