Арахамия заявил, что обмен пленными провели благодаря переговорам в Стамбуле
Источник:телеграм Давида Арахамии
Украина и Россия 1 апреля провели обмен пленными, благодаря чему удалось вызволить 86 украинских военнослужащих и военнослужащих. Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что это стало возможным после переговоров в Стамбуле.
Во время обмена Украина вернула 86 наших защитников и защитниц, среди которых 15 женщин. Сейчас они в безопасности.
Напомним 86 военных уже в безопасности: состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией
Украина будет бороться за своих граждан
Давид Арахамия, который является главой украинской делегации на переговорах с Россией, заявил, что именно переговоры в Стамбуле повлияли на успешный обмен пленными.
Благодаря достигнутым в Турции договоренностям, сегодня провели успешный обмен пленными,
– заявил Арахамия.
Политик подчеркнул, что Украина и дальше будет бороться за каждого нашего гражданина.
Интересно – ВСУ освободили от оккупантов еще 11 населенных пунктов: смотрите видео