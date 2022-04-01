Арахамия заявил, что обмен пленными провели благодаря переговорам в Стамбуле

Украина и Россия 1 апреля провели обмен пленными, благодаря чему удалось вызволить 86 украинских военнослужащих и военнослужащих. Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что это стало возможным после переговоров в Стамбуле.

Во время обмена Украина вернула 86 наших защитников и защитниц, среди которых 15 женщин. Сейчас они в безопасности.

Напомним 86 военных уже в безопасности: состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией

Украина будет бороться за своих граждан

Давид Арахамия, который является главой украинской делегации на переговорах с Россией, заявил, что именно переговоры в Стамбуле повлияли на успешный обмен пленными.

Благодаря достигнутым в Турции договоренностям, сегодня провели успешный обмен пленными,

– заявил Арахамия.

Политик подчеркнул, что Украина и дальше будет бороться за каждого нашего гражданина.

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