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      Арахамия: Я – последний человек, которого Коломойский может назвать "своим"

      15 Читати новину українською
      Давид Арахамия
      Давид Арахамия / Українські новини

      Конфликт с олигархом Игорем Коломойским у нардепа от "Слуги народа" Давида Арахамии начался с самого начала депутатства последнего.

      По крайней мере, так уверяет сам глава крупнейшей парламентской фракции. Об этом он рассказал журналистам перед прохождением теста на полиграфе.

      Читайте также: Арахамия проходит проверку на детекторе лжи: главные тезисы

      Вы же видели, у меня конфликт с Игорем Валерьевичем начался с самого старта. Я заявил в одном из интервью, что его не уважаю и объяснил почему. Дальше против меня была серия информатак. Это было сразу, как я стал депутатом,
      – уточнил Арахамия.

      Далее он добавил, что Коломойский на одной из последних встреч назвал его "лучшим товарищем".

      Он таким образом мне "помог" так сказать. И после этого у нас снова была такая "бойня". Я могу так сказать: я, наверное, последний человек из фракции ("Слуги народа" – 24 канал), которого Коломойский может назвать своим,
      – резюмировал нардеп.

      Отметим, что рассказывая о ситуации в Николаеве, Арахамия имел в виду высказывания Коломойского в его сторону. Так, олигарх 20 октября рассказал журналистам, что считает нардепа "ближайшим товарищем" и имеет на него влияние. Он также назвал его "очень умным, хорошим парнем".

      Почему нардепы проходят детектор лжи?
      Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и председатель фракции Давид Арахамия обменялись обвинениями во лжи относительно вероятного подкупа нардепов-однопартийцев.

      Арахамия отметил, что у него нет никаких претензий к Дубинскому: председатель фракции не подозревает его в коррупции. В конце концов, нардепы сошлись на том, что оба пройдут проверку на полиграфе.

      blog_ava
      Сент-Этьен – Александрия: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
      24 октября
      1573
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Слуга народа Давид Арахамия Новости политики Игорь Коломойский
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