Арахамия: Я – последний человек, которого Коломойский может назвать "своим"

Конфликт с олигархом Игорем Коломойским у нардепа от "Слуги народа" Давида Арахамии начался с самого начала депутатства последнего.

По крайней мере, так уверяет сам глава крупнейшей парламентской фракции. Об этом он рассказал журналистам перед прохождением теста на полиграфе.

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Вы же видели, у меня конфликт с Игорем Валерьевичем начался с самого старта. Я заявил в одном из интервью, что его не уважаю и объяснил почему. Дальше против меня была серия информатак. Это было сразу, как я стал депутатом,

– уточнил Арахамия.

Далее он добавил, что Коломойский на одной из последних встреч назвал его "лучшим товарищем".

Он таким образом мне "помог" так сказать. И после этого у нас снова была такая "бойня". Я могу так сказать: я, наверное, последний человек из фракции ("Слуги народа" – 24 канал), которого Коломойский может назвать своим,

– резюмировал нардеп.

Отметим, что рассказывая о ситуации в Николаеве, Арахамия имел в виду высказывания Коломойского в его сторону. Так, олигарх 20 октября рассказал журналистам, что считает нардепа "ближайшим товарищем" и имеет на него влияние. Он также назвал его "очень умным, хорошим парнем".

Почему нардепы проходят детектор лжи?

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и председатель фракции Давид Арахамия обменялись обвинениями во лжи относительно вероятного подкупа нардепов-однопартийцев.



Арахамия отметил, что у него нет никаких претензий к Дубинскому: председатель фракции не подозревает его в коррупции. В конце концов, нардепы сошлись на том, что оба пройдут проверку на полиграфе.