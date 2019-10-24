Арахамія: Я – остання людина, яку Коломойський може назвати "своєю"

Конфлікт із олігархом Ігорем Коломойським у нардепа від "Слуги народу" Давида Арахамії почався від самісінького початку депутатства останнього.

Принаймні, так запевняє сам глава найбільшої парламентської фракції. Про це він розповів журналістам перед проходженням тесту на поліграфі.

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Ви ж бачили, у мене конфлікт з Ігорем Валерійовичем почався з самого старту. Я заявив в одному з інтерв’ю, що його не поважаю і пояснив чому. Далі проти мене була серія інформатак. Це було відразу, відколи я став депутатом,

– уточнив Арахамія.

Далі він додав, що Коломойський на одній із останніх зустрічей назвав його "найкращим товаришем".

Він таким чином мені "допоміг" так би мовити. І після цього в нас знову була така собі "бійня". Я можу так сказати: я, мабуть, остання людина з фракції ("Слуги народу" – 24 канал), яку Коломойський може назвати своєю,

– резюмував нардеп.

Зазначимо, що розповідаючи про ситуацію у Миколаєві, Арахамія мав на увазі висловлювання Коломойського у його сторону. Так, олігарх 20 жовтня розповів журналістам, що вважає нардепа "найближчим товаришем" і має на нього вплив. Він також назвав його "дуже розумним, хорошим хлопцем".

Чому нардепи проходять детектор брехні?Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та голова фракції Давид Арахамія обмінялися звинуваченнями у брехні щодо ймовірного підкупу нардепів-однопартійців.



Арахамія наголосив, що в нього немає жодних претензій до Дубінського: голова фракції не підозрює його у корупції. Зрештою, нардепи зійшлись на тому, що обидва пройдуть перевірку на поліграфі.