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      Арахамія: Я – остання людина, яку Коломойський може назвати "своєю"

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      Давид Арахамія
      Давид Арахамія / Українські новини

      Конфлікт із олігархом Ігорем Коломойським у нардепа від "Слуги народу" Давида Арахамії почався від самісінького початку депутатства останнього.

      Принаймні, так запевняє сам глава найбільшої парламентської фракції. Про це він розповів журналістам перед проходженням тесту на поліграфі.

      Читайте також: Арахамія проходить перевірку на детекторі брехні: головні тези

      Ви ж бачили, у мене конфлікт з Ігорем Валерійовичем почався з самого старту. Я заявив в одному з інтерв’ю, що його не поважаю і пояснив чому. Далі проти мене була серія інформатак. Це було відразу, відколи я став депутатом,
      – уточнив Арахамія.

      Далі він додав, що Коломойський на одній із останніх зустрічей назвав його "найкращим товаришем".

      Він таким чином мені "допоміг" так би мовити. І після цього в нас знову була така собі "бійня". Я можу так сказати: я, мабуть, остання людина з фракції ("Слуги народу" – 24 канал), яку Коломойський може назвати своєю,
      – резюмував нардеп.

      Зазначимо, що розповідаючи про ситуацію у Миколаєві, Арахамія мав на увазі висловлювання Коломойського у його сторону. Так, олігарх 20 жовтня розповів журналістам, що вважає нардепа "найближчим товаришем" і має на нього вплив. Він також назвав його "дуже розумним, хорошим хлопцем".

      Чому нардепи проходять детектор брехні?Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та голова фракції Давид Арахамія обмінялися звинуваченнями у брехні щодо ймовірного підкупу нардепів-однопартійців.

      Арахамія наголосив, що в нього немає жодних претензій до Дубінського: голова фракції не підозрює його у корупції. Зрештою, нардепи зійшлись на тому, що обидва пройдуть перевірку на поліграфі.

      blog_ava
      Давид Арахамія проходить перевірку на поліграфі: онлайн-трансляція
      сьогодні
      3438
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Давид Арахамія Ігор Коломойський
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