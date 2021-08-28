Арбуз при похудении: можно или нет
Источник:инстаграм Евгении Самойловой
Но в начале – интересное про арбуз. Арбуз – это ягода, а не фрукт. Содержание воды в арбузе составляет более 90%. Ягода обладает желчегонным и мочегонным действием.
Красным цветом арбуз обладает благодаря содержанию в нем ликопина – мощного природного антиоксиданта, который помогает в снижении уровня холестерина и кровяного давления.
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- В мякоти содержатся: витамин А, витамины группы В (В1, В2, В6, В9 и РР), витамин С, витамин Е, магний, калий, кальций, фосфор, железо, натрий, фолиевая кислота, антиоксиданты.
- 100 грамм арбуза содержат всего 30 ккал.
- Кожура арбуза полностью съедобна. Ее можно мариновать, варить из нее джемы и варенья. Семена арбуза можно поджарить и есть.
- Чтобы выбрать сладкий арбуз, нужно следовать нескольким простым правилам. Стучать – звук у спелого арбуза должен быть звонкий, не глухой. Хвостик должен быть сухой, не зеленый.
Об арбузе часто говорят как о "складе нитратов". Для проверки погрузите кусочек с арбузной мякотью в емкость с водой. Если жидкость покраснеет или порозовеет, арбуз действительно "пичкали". Если вода просто слегка помутнеет, – он чист.
Интересно Сколько стоит отсутствие вакцинации и почему "Спутник" не работаетВ 1981 году фермер из Занцуджи (Япония) вывел квадратный арбуз для более компактного хранения.
- Селекционеры скрестили арбуз с тыквой и назвали получившийся результат кавбузом. По вкусу кавбузы напоминают обычный арбуз, но мякоть у них оранжевая, как у тыквы.
- Хорошая новость для спортсменов: арбуз содержит цитруллин – аминокислоту, которая может повышать уровень оксида азота в организме, помогает бороться с болью в мышцах после физических нагрузок.
- Переедание арбуза может привести к диарее. Людям с проблемами ЖКТ, беременным женщинам употреблять продукт рекомендуется в ограниченных количествах. Отказываться от ягоды стоит сердечникам, которые страдают задержкой жидкости в организме; при диабете; нарушениях оттока мочи и мочекаменной болезни.
Можно ли арбуз на похудении?
Конечно, можно, в рамках вашей дневной нормы калорий и нормы по белкам, жирам, углеводам, не выходя за рекомендуемые нормы потребления сахара.