В Арциз на Одесчине оккупанты запустили ракету: недавно в городе звучала тревога
27 февраля 2022 , 08:09Читати новину українською
Источник:телеграм "Всевидящее око. Украина война"
Вражеские войска запустили ракету в город Арциз на Одесчине. Около 7 часов утра 27 февраля там объявили тревогу из-за возможного ракетного удара.
О возможном ракетном ударе в Арциге сообщил глава ОТО Сергей Парпуланский. Позже в сети очевидцы опубликовали видео, как оккупанты запустили туда ракету.
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На обнародованной записи слышен звук ракет. Впоследствии видно, как одна из них начинает стрелять.
Оккупанты запустили ракету в Арциз: видео
В Арцизской ОТО продлили комендантский час до утра 28 февраля.
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