Арендодатель, завышающий цену за жилье – мародер, – Садовый обратился к львовянам

Украинцы из восточной Украины вынуждены убегать от войны на западную территорию. Поэтому многие люди ищут новые дома, в частности – во Львове.

Имена мародеров сделают публичными

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к львовянам. Он призвал арендодателей не завышать цены на жилье.

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Садовый заявил, что цены на проживание во Львове должны оставаться такими, как были в довоенное время.

Арендодатель или отель, выставляющий завышенную цену за жилье – мародер!,

– сказал городской голова Львова.

Садовый призвал сообщать о случаях завышения цен на горячую линию города – 1580. Он рассказал, что все случаи проверят и составят список мародеров, которые будут в публичном доступе.

Кроме того, мэр заверил, что данные будут переданы в СБУ.

Смотрите видео обращения Садового

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