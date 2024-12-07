Почему Лукашенко хочет разместить ракеты "Орешник" в Беларуси

Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой разместить баллистические ракеты "Орешник" в Беларуси, но при условии, что именно белорусское руководство будет определять цели для их возможного применения. Этот шаг является это попыткой Лукашенко сохранить контроль над военными решениями, или очередным шагом к усилению влияния Кремля в Беларуси, анализировали в ISW.

Актуальный отчет опубликовали аналитики Института изучения войны (ISW), информирует 24 Канал.

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В частности, они считают, что запрос Лукашенко на размещение "Орешника" имеет целью сохранить хотя бы формальную видимость контроля Беларуси над военными решениями в пределах Союзного государства.

Лукашенко пытается создать видимость власти

Публично Лукашенко отметил, что белорусское военно-политическое руководство должно определять цели этих ракет, если они когда-то будут использованы с территории Беларуси.

"Это может свидетельствовать о попытке продемонстрировать независимость решений Беларуси на фоне глубокой интеграции с Россией", – говорится в отчете.

Впрочем, аналитики метко заметили, что история свидетельствует, что такие усилия Лукашенко обычно терпят поражение. Кремль традиционно сохраняет контроль над развернутыми в Беларуси вооружениями, и "Орешник" вряд ли станет исключением.

Что это означает для России

Размещение "Орешника" в Беларуси вписывается в долгосрочную стратегию Кремля по фактической аннексии Беларуси. Как отмечают аналитики ISW, Путин системно расширяет военное присутствие России в Беларуси, что способствует подрыву белорусского суверенитета.

Ракеты "Орешник" – еще один рычаг давления, который позволяет Москве демонстрировать свою силу как перед НАТО, так и перед Украиной, даже если реальные риски ударов пока не растут,

– отметили аналитики.

Для Беларуси – это не значит ничего

Подписание нового соглашения о безопасности между Россией и Беларусью, а также еще десяти других документов Союзного государства, только усиливает зависимость Беларуси от России. Лукашенко, вероятно, пытается укрепить свои переговорные позиции, но эти усилия рискуют завершиться усилением контроля Кремля над всеми ключевыми сферами белорусской политики.

Несмотря на официальные заявления Лукашенко, аналитики отмечают, что контроль над "Орешником", скорее всего, останется в руках России.