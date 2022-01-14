Арест акций "Большевика": привет всем инвестняням

ГБР арестовало 100% акций завода "Большевик". Вновь инвестиционная няня работает, не жалея себя.

ДБР каже, що оцінка заводу перед приватизацією відбулася не відповідно українському законодавству і це завдало збитків державі.

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ДБР сіло у калюжу

Проблема лише в тому, що згідно закону про приватизацію ця оцінка не потрібна.

Закон каже, що велика приватизація проводиться за допомогою радника і радник визначає стартову ціну аукціону. Все. Як він її визначає – не важливо. Може ця ціна йому наснилася проти ночі. В результаті оцінка, яка була зроблена, — це просто внутрішня кухня радника, який хоче визначити ціну плюс-мінус близькою до ринкової.

Тому важко у суді буде довести, що хтось завдав державі збитків. Прямо скажемо — це неможливо в такому випадку.

Чому закон каже так

Бо не важлива стартова ціна, не важливо хто і як робить оцінку, коли є конкуренція. І тоді на прозорому аукціоні буде встановлена справжня ціна об’єкту продажу.

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Можна стартувати хоч з нуля, сам факт відкритості аукціону виведе ціну на справедливий рівень. А стартова ціна важлива була, коли у нас не було відкритої приватизації і обмеження були спрямовані на те, щоб не допустити на продаж зайвих. Зараз цих обмежень нема. Фонд Держмайна допускає всіх.

А далі вже працює ринок. Конкуренція.

Ринок не спрацював

У даному випадку ринок не спрацював, бо не було справжньої конкуренції. І ДБР мало б задати питання, чому ж це сталось. Чому ніхто не прийшов. Але на цьому етапі ДБР ризикувало б вийти на самого себе чи свого далекого родича чи близького друга. А це не цікаво.

Але ДБР сполошилося з приводу того, що оцінка, яка не була потрібна, була зроблена не так.

При тому, що продавався завод, який оцінювався не як завод, а як майбутній майданчик для будівництва. В першу чергу – житла. І оцінити це, згідно українського законодавства, як завод взагалі не мало ніякого сенсу.

І так — і саме законодавство не вимагає такої оцінки згідно законодавства про оцінку. От же ж парадокс.

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Що далі

Чи має така справа перспективи у суді?

Ні, не має.

Чи скажуть усі наступні учасники приватизацій "Та пішло воно все"? Мабуть, скажуть. Просто мало хто з потенційних інвесторів спить і мріє про спілкування із ДБР.

Чи покращить хтось із ДБР свої житлові умови? Можливо, так.

Але це вже зовсім інша історія. Яка жодним чином не допомагає українським платникам податків.

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