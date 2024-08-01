Новый министр обороны России Андрей Белоусов, вероятно, пытается бороться с коррупцией. Однако очень маловероятно, что он сможет или захочет окончательно устранить коррупцию в российских расходах на оборону. Об этом говорится в отчете британской разведки.

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Что означает арест Булгакова в России

С 2008 по 2022 год Дмитрий Булгаков занимал должность заместителя министра обороны. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение. Он был задержан 26 июля по обвинению в коррупции, что является частью более широкой кампании Кремля против высокопоставленных российских оборонных чиновников.

По словам Минобороны Великобритании, коррупция присуща российской оборонной промышленности и широко допускается в определенных пределах и до тех пор, "пока вовлеченные лица пользуются необходимым уровнем политического патронажа".

В разведке отметили, что вторжение России в Украину повлекло борьбу с растратой оборонных бюджетов, которые необходимы для продолжения войны. Также важным фактором этого является отставка бывшего главы Минобороны Сергея Шойгу, который влиял на процесс закупок.

К слову, в России резко возросло количество зарегистрированных уголовных производств по фактам взяточничества в российской армии. Захватчики массово платят взятки, чтобы списаться.