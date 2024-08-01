Новий міністр оборони Росії Андрєй Бєлоусов, ймовірно, намагається боротися з корупцією. Однак дуже малоймовірно, що він зможе або захоче остаточно усунути корупцію в російських видатках на оборону. Про це йдеться у звіті британської розвідки.

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Що означає арешт Булгакова в Росії

З 2008 по 2022 рік Дмітрій Булгаков обіймав посаду заступника міністра оборони. Він відповідав у Міноборони за матеріально-технічне забезпечення. Його затримали 26 липня за звинуваченням у корупції, що є частиною ширшої кампанії Кремля проти високопоставлених російських оборонних посадовців.

За словами Міноборони Британії, корупція є притаманною російській оборонній промисловості і широко допускається в певних межах і до тих пір, "поки залучені особи користуються необхідним рівнем політичного патронажу".

У розвідці зазначили, що вторгнення Росії в Україну спричинило боротьбу з розтратою оборонних бюджетів, які необхідні задля продовження війни. Також важливим чинником цього є відставка колишнього глави Міноборони Сєргєя Шойгу, який впливав на процес закупівель.

До слова, у Росії різко зросла кількість зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії. Загарбники масово платять хабарі, щоб списатися.