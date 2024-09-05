Журналисты французского издания Paris Match отметили, что теперь Павел Дуров поручил своим помощникам найти приличное жилье для него в Париже. По словам основателя Telegram, для этого "бюджет не ограничен".

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Павел Дуров проведет 6 следующих месяцев во Франции

В издании, со ссылкой на информированные источники, отметили, что залог для Дурова в 5 миллионов евро разделен на части. 1 миллион должны выплатить сразу, а 4 миллиона, оставшиеся, внесут в виде пяти ежемесячных платежей.

Собеседник журнала отметил, что офис Telegram "никогда не получал сообщений о розыске" их основателя. По словам источника, не было ордера на арест, а только на обыск, который не дошел до его руководителя.

Журнал назвал Павла Дурова "кибервладельцем мира", подчеркнув его строгий распорядок дня, который включает "200 отжиманий и 100 приседаний, после чего он принимает ледяную ванну".

По сообщениям папарацци, Дуров арендует роскошную виллу площадью 14 00 квадратных метров в Дубае за потрясающую цену - 84 000 долларов США в месяц, что составляет 1 миллион долларов США в год. Источники Paris Match классифицируют эту недвижимость как одну из самых дорогих в городе.

Теперь же Павел Дуров будет вынужден провести 6 следующих месяцев во Франции. Папарацци уже зафиксировали основателя Telegram вместе с его невестой Юлией Вавиловой на Елисейских полях в Париже в эти выходные.



Павла Дурова видели в Париже после освобождения из-под стражи / Фото Paris Match

К слову, Павла Дурова освободили из-под стражи 29 августа. Это произошло через 5 дней после того, как его задержали в аэропорту в Париже, а впоследствии предъявили обвинение в 12 преступлениях.