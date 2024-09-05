Об этом Путин сказал во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, информирует 24 Канал.
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Путин высказался об аресте Дурова
Я однажды встречался с господином Дуровым в Москве много лет назад. Он просто рассказывал о планах. Я с бизнесом регулярно встречаюсь,
– сказал Путин.
По его словам, это была встреча с бизнесом в Кремле, дату он не помнит.
"С тех пор мы с ним не виделись. Контактов не поддерживали", – заявил Путин.
Кроме того, российский диктатор заявил, что думал, что Дуров находится в Москве.
По утверждению Путина, у России не было никаких претензий к Дурову, зато они были у многих других стран, поскольку Telegram используется "какими-то людьми, структурами, которые могут наносить вред своей деятельности".
Этим грешат все подобные платформы. Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, тоже закрывать и арестовывать,
– сказал Путин.
Что известно о задержании Дурова
- Российского бизнесмена Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа.
- Впоследствии ему предъявили обвинения в 12 преступлениях, в частности распространении наркотиков, мошенничестве, хранении порноконтента, отмывании денег и тому подобное. Это связано с тем, что мессенджер Telegram не имеет модерации.
- 29 августа основателя Telegram освободили из-под стражи после того, как он выплатил залог в 5 миллионов евро. Французские журналисты заметили Дурова на прогулке по Парижу.