Об этом Путин сказал во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, информирует 24 Канал.

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Путин высказался об аресте Дурова

Я однажды встречался с господином Дуровым в Москве много лет назад. Он просто рассказывал о планах. Я с бизнесом регулярно встречаюсь,

– сказал Путин.

По его словам, это была встреча с бизнесом в Кремле, дату он не помнит.

"С тех пор мы с ним не виделись. Контактов не поддерживали", – заявил Путин.

Кроме того, российский диктатор заявил, что думал, что Дуров находится в Москве.

По утверждению Путина, у России не было никаких претензий к Дурову, зато они были у многих других стран, поскольку Telegram используется "какими-то людьми, структурами, которые могут наносить вред своей деятельности".

Этим грешат все подобные платформы. Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, тоже закрывать и арестовывать,

– сказал Путин.

Что известно о задержании Дурова